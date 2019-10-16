У Зеленского подарят украинцам богатую старость, ждать осталось недолго: кто и на сколько разбогатеет

16.10.2019 16:48

Новые украинские власти решили, что на сегодняшнюю сумму выплат для пенсионеров прожить просто невозможно

Правительство ответственно заявило, что в следующем году пенсионное обеспечение граждан страны может быть увеличено в два раза, и составит чуть более 4 тысяч гривен. На законодательном уровне индексация размеров прожиточного минимума осуществляется в июле и декабре в ежегодном режиме, пишет Replyua.net.

Был составлен проект бюджета на 2020 год, в котором предусматривается июльское и декабрьское повышение до показателей 2118 и 2189 грн. соответственно.

Однако документ государственного бюджета следующего года содержит одно немаловажное дополнение, согласно которому высшему органу исполнительной власти Украины предписано осуществить действенные меры, направленные на значительное повышение размеров уже существующего прожиточного минимума до 4251 гривны. Если данные предписания будут выполнены, то уже в следующем году удастся скорректировать выплаты пенсионерам.

По мнению Ирины Верещук, представителя Кабинета министров Рады, «амбициозная задача» увеличения пенсий вполне выполнима, но точные сроки этого события в настоящее время указать невозможно.

Если действующим властям удастся довести сумму прожиточного минимума до 4,2-4,5 тысяч гривен, то размеры минимальной пенсии вполне естественно смогут подняться примерно до 4 тысяч гривен. В существующих реалиях нет уверенности в том, что такая цифра будет прописана в последней редакции бюджета на будущий 2020 год. Экспертное мнение по этому вопросу вполне единогласно – в ближайший год ожидать такого роста пенсий не имеет смысла.

Также ранее сообщалось, что стало известно, что будет с пенсиями после того, как социальные выплаты «отвяжут» от прожиточного минимума. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Юлия Соколовская. Как известно, в Украине хотят убрать привязку социальных выплат и штрафов к прожиточному минимуму.

«Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор. Его «привязали» к более чем 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т. д., а также социальные выплаты, льготы и пенсии», — подчеркнула глава профильного министерства.

https://gamebet.politeka.net