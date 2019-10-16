- У Зеленского подарят украинцам богатую старость, ждать осталось недолго: кто и на сколько разбогатеет16:48
- В НАБУ завели уголовное производство на Луценко16:30
- Отменят ли поезда в Россию: Криклий дал четкий ответ16:02
- От государства в частные руки. Как движется приватизация?15:31
- Свежий рейтинг Зеленского поражает: теперь точно известно, будет ли бунт15:00
- Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»14:39
- Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера14:30
- Штрафы за школьника: в каких случаях могут наказать родителей?14:20
- Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии14:00
- О главном: 6 месседжей из пресс-марафона президента Зеленского13:48
У Зеленского подарят украинцам богатую старость, ждать осталось недолго: кто и на сколько разбогатеет
Новые украинские власти решили, что на сегодняшнюю сумму выплат для пенсионеров прожить просто невозможно
Правительство ответственно заявило, что в следующем году пенсионное обеспечение граждан страны может быть увеличено в два раза, и составит чуть более 4 тысяч гривен. На законодательном уровне индексация размеров прожиточного минимума осуществляется в июле и декабре в ежегодном режиме, пишет Replyua.net.
Был составлен проект бюджета на 2020 год, в котором предусматривается июльское и декабрьское повышение до показателей 2118 и 2189 грн. соответственно.
Однако документ государственного бюджета следующего года содержит одно немаловажное дополнение, согласно которому высшему органу исполнительной власти Украины предписано осуществить действенные меры, направленные на значительное повышение размеров уже существующего прожиточного минимума до 4251 гривны. Если данные предписания будут выполнены, то уже в следующем году удастся скорректировать выплаты пенсионерам.
По мнению Ирины Верещук, представителя Кабинета министров Рады, «амбициозная задача» увеличения пенсий вполне выполнима, но точные сроки этого события в настоящее время указать невозможно.
Если действующим властям удастся довести сумму прожиточного минимума до 4,2-4,5 тысяч гривен, то размеры минимальной пенсии вполне естественно смогут подняться примерно до 4 тысяч гривен. В существующих реалиях нет уверенности в том, что такая цифра будет прописана в последней редакции бюджета на будущий 2020 год. Экспертное мнение по этому вопросу вполне единогласно – в ближайший год ожидать такого роста пенсий не имеет смысла.
Также ранее сообщалось, что стало известно, что будет с пенсиями после того, как социальные выплаты «отвяжут» от прожиточного минимума. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Юлия Соколовская. Как известно, в Украине хотят убрать привязку социальных выплат и штрафов к прожиточному минимуму.
«Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор. Его «привязали» к более чем 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т. д., а также социальные выплаты, льготы и пенсии», — подчеркнула глава профильного министерства.
Теги: Донбасс, пенсионер, старость, Зеленский
- На старика напали дамы с костылем
- Пенсионерка из Артемовска протестует с плакатом Путина: «За дебилов! Без вас меня бы не было»
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями
- Пенсионерки Путина "отомстили" Трампу за новые санкции: сжигание "вражеской" техники "взорвало" Сеть
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»
- Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой12:30
- Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»12:20
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки11:37
- Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ11:21
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- «Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска10:06
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"09:00
- Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе22:40
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- Российские КВН-щики показали первую пародию на Зеленского (ВИДЕО)17:00
- У Зеленского подарят украинцам богатую старость, ждать осталось недолго: кто и на сколько разбогатеет16:48
- В НАБУ завели уголовное производство на Луценко16:30
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Отменят ли поезда в Россию: Криклий дал четкий ответ16:02
- Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа президентом США15:48
- От государства в частные руки. Как движется приватизация?15:31
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Свежий рейтинг Зеленского поражает: теперь точно известно, будет ли бунт15:00
- Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»14:39
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского