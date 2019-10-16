В НАБУ завели уголовное производство на Луценко

16.10.2019 16:30

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

НАБУ заинтересовалось возможными злоупотреблениями Луценко и открыло производство по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). По данным источников, дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, обязавшего расследовать возможные преступления Юрия Луценко.

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