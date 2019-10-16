В «Слуге народа» решили всем украинцам поднять зарплаты

16.10.2019 13:00

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора. Ранее с такой же инициативой выступал и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Если документ поддержит коалиция, уже в следующем году фактически уберут один из налогов на зарплату. В результате средний размер выплаты может увеличиться примерно на 160-200 грн.

О том, сколько украинцы платят с зарплат "на войну" и когда могут отменить взносы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

· военный сбор изначально ввели временно, однако в результате его сохраняют уже пять лет;

· ежегодно со всех украинцев собирают около 20 млрд грн военного сбора;

· размер взноса закреплен в процентах от зарплаты;

· фактически военный сбор является дополнением к налогу на доходы физлиц;

Сколько и за что платим

В 2019-м, с учетом роста заработных плат, украинцы заплатят около 20 млрд грн военного сбора. Платить должны со всех зарплат и заработков (1,5%). Для примера, при официальной выплате в 20 тыс. грн ежемесячно придется отдавать 300 грн. А со средней зарплаты (чуть больше 10 тыс. грн) – около 160 грн.

Сколько украинцы заплатили военного сбора:

· 2018 год – 18 млрд 723 млн грн;

· 2017 год – 15 млрд 67 млн грн;

· 2016 год – 11 млрд 457 млн грн;

· 2015 год – 9 млрд 153 млн грн;

· 2014 год – 2 млрд 523 млн грн.

Еще несколько недель Андрей Богдан заявлял, что военный сбор могут отменить при условии роста экономики. Сейчас же нардеп с пропрезидентской фракции Дубинский зарегистрировал законопроект, где говорится: экономика растет и военный сбор можно отменять.

"Рост валового внутреннего продукта во втором квартале 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года. Такие положительные тенденции заложены и в Программе деятельности правительства Украины на ближайшие пять лет (экономика Украины вырастет на 40% за 5 лет). Среди ключевых целей Программы Правительства – снижение общей налоговой нагрузки. Поэтому решение вопросов финансирования расходов государства возможно как за счет роста экономики страны, так и за счет сокращения "теневых схем", – написал Дубинский в пояснительной записке.

Главное: если сбор отменят, на его размер могут увеличить заработные платы и при этом не менять общий фонд оплаты труда. Правда, чаще всего, как показал опыт снижения единого соцвзноса, работодатели платят украинцам ту же сумму, что и до уменьшения налоговой нагрузки, а сэкономленные средства оставляют в компании. Как отмечает аналитик Максим Пархоменко, сумма эта не настолько существенная, чтобы кардинально изменить благосостояние украинцев, даже если бизнесмены отдадут сэкономленное сотрудникам. Однако для бизнеса, который платит военный сбор за всех своих сотрудников, это достаточно ощутимые суммы.

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Как пересчитают зарплаты из-за военного сбора

Дубинский уверен: военный сбор фактически повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц. Мол, из фонда заработной платы приходится платить больше налогов, а это мешает удерживать конкурентоспособность отечественных предприятий и товаров на международных рынках.

"Это также становится фактором значительной доли теневой экономики страны, в том числе и теневых зарплат, выдаваемых "в конвертах". При этом, военный сбор и налог на доходы физических лиц, как уже отмечалось выше, дублируют друг друга, что приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы", – говорится в пояснительной записке.

При этом аналитик Егор Комов считает: если отменить военный сбор, бюджет лишится существенной суммы, но к критическим последствиям это не приведет. Частично потеря средств может компенсироваться за счет роста зарплат. В общем ежегодно средняя заработная плата в Украине прибавляет 20%. Вместе с тем растут и налоговые отчисления.

Украинцев интересуют зарплаты, а работодатели жалуются на кадровый голод

Украинцы в 2019-м будут зарабатывать в среднем на 16% больше, говорится в инфляционном отчете НБУ. В то же время цены, согласно планам регулятора, вырастут на 5%. В первую очередь значительную прибавку стоит ожидать в больших городах.

Главная причина, по которой украинцы принимают решение уволиться – недостаточный размер зарплаты, говорится в исследованиях крупного кадрового портала. Около 44% опрошенных заявили, что меняют работу раз в два-четыре года. По этой же причине рабочие уезжают на заработки в соседние страны – Польшу, Чехию, Эстонию – там платят в несколько раз больше. Уже в конце этого года средняя зарплата в Украине достигнет 10 тыс. грн, такой прогноз неоднократно озвучивали в Кабинете министров. Правда, жители столицы в среднем уже зарабатывают больше 13 тыс. грн, а в Херсонской области – всего 7,4 тыс.

Уровень зарплат – решающий фактор при трудоустройстве, отмечает HR-эксперт Александр Белоус. "Если посмотреть на желаемые размеры заработных плат в резюме и сравнить их с зарплатами в вакансиях, окажется, что разница может быть в 18%. То есть соискатели хотят получать на 18% больше, чем им предлагают. У нас люди скорее будут сидеть дома без работы, чем зарабатывать меньше, чем они себя оценили", – рассказывает эксперт.

В то же время работодатели, отмечает эксперт рынка труда Валентина Мазур, жалуются на кадровый голод. Даже в крупных городах найти менеджера, официанта, инженера сложно, а нанять квалифицированного сварщика или слесаря – настоящий вызов. "Уже стоит задача найти просто вменяемого человека, который хочет работать. На рынке назревает реальный кадровый голод. Если ничего не менять, думаю, года через два-три мы все почувствуем проблему. Уже сейчас не только работодатели ощущают нехватку квалифицированных кадров, но и потребители их услуг", – отмечает Мазур.

Источник: https://from-ua.com