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Военный сбор захотели отменить: в Раде появился законопроект

16.10.2019 08:32
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Военный сбор захотели отменить: в Раде появился законопроект

Военный сбор (1,5% от дохода физического лица) намерены отменить. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Таким образом планируется снизить налоговую нагрузку.

"Целью и задачами принятия законопроекта является отмена с 1 января 2020 военного сбора для уменьшения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда плательщиков сбора", 

– отмечается в пояснительной записке к законопроекту № 2252.

Авторы законопроекта считают, что данный сбор дублирует НДФЛ, что приводит к двойному налогообложению и, в результате, уходу бизнеса в тень.

"Это приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовыми соглашениями и т.п.", 

- говорится в пояснительной записке.

kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, военный сбор
 
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