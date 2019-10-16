Военный сбор захотели отменить: в Раде появился законопроект

16.10.2019 08:32

Военный сбор (1,5% от дохода физического лица) намерены отменить. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Таким образом планируется снизить налоговую нагрузку.

"Целью и задачами принятия законопроекта является отмена с 1 января 2020 военного сбора для уменьшения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда плательщиков сбора",

– отмечается в пояснительной записке к законопроекту № 2252.

Авторы законопроекта считают, что данный сбор дублирует НДФЛ, что приводит к двойному налогообложению и, в результате, уходу бизнеса в тень.

"Это приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения – заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовыми соглашениями и т.п.",

- говорится в пояснительной записке.

kr24.com.ua