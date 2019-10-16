Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии

16.10.2019 14:00

Сегодня в Риге прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Егилса Левитса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский прибыл в Латвию с женой, официальная встреча между президентами состоялась у Рижского замка — официальной резиденции президента Латвии. В ОПУ добавили:

«После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран. По результатам встречи запланировано общение Владимира Зеленского и Егилса Левитса с представителями средств массовой информации».

Источник: https://donpress.com