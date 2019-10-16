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Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии
16.10.2019 14:00
Сегодня в Риге прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Егилса Левитса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Зеленский прибыл в Латвию с женой, официальная встреча между президентами состоялась у Рижского замка — официальной резиденции президента Латвии. В ОПУ добавили:
«После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран. По результатам встречи запланировано общение Владимира Зеленского и Егилса Левитса с представителями средств массовой информации».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, Латвия, встреча, Зеленский
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