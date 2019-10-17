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Цена на газ для украинцев снизится в октябре
Украинцы заплатят за газ в октябре меньше, чем в сентябре текущего года.
Сообщается, что стоимость голубого топлива к концу нынешнего месяца упадет на 4,9 процента. Так, сейчас 1 тысяча кубов газа стоит без налога 4272,76 гривен.
На зимние месяцы сохранят запас газа, который будет не израсходован в октябре. Зимой цену планируют повысить. Однако, потребителю, который не использует весь предоплаченный объем за зимнее время, будут возвращены средства. Помимо этого потребитель имеет право рассчитываться за использованное топливо за счет того, что уменьшит свой газовый запас.
Напомним, что Кабмином принято постановление, согласно которому цена на газ для жителей Украины начиная с апреля текущего года снижена на 32 процента. Такое снижение сохранится до конца этого года.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, октябрь
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