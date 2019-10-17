- Как денационализация «ПриватБанка» скажется на карманах украинцев: прогноз12:40
- «Заживем!»: Кабмину дали поручение увеличить «минималку» и прожиточный минимум в Украине12:20
- Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине12:01
- Зеленский подписал закон о защите предпринимателей: к чему готовиться11:45
- Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов11:15
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?..10:46
- Украина хочет соединить Черное море с Балтийским09:45
- Зеленский поразил заявлением про Путина, такого украинцы не ожидали: подробности09:00
- Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод08:47
Как денационализация «ПриватБанка» скажется на карманах украинцев: прогноз
Судьба «ПриватБанка» будет решена в зависимости от исхода «борьбы» между группировками, из которых состоит новая власть. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономист Владислав Старинец.
По словам нашего собеседника, если «ПриватБанк» станет частной структурой, «каждый украинец обеднеет».
«На наших карманах денационализация «ПриватБанка», безусловно, скажется не лучшим образом. Речь идет о миллиардах гривен, которые вынут из карманов налогоплательщиков, а те виновные, которые, возможно, окажутся виновными, с них как с гуся вода, они никакой ответственности за это не понесут», - прогнозирует экономист.
«Насколько я понимаю, МВФ и другие международные организации категорически против того, чтобы «ПриватБанк» вновь оказывался в частных руках, потому что у них на это есть определенные серьезные основания. Речь идет о нескольких аудитах международных организаций и масса другой инсайдерской информации», - добавляет эксперт.
По мнению собеседника издания, судьба «ПриватБанка» будет решена в зависимости от исхода «борьбы» между группировками, составляющими новую власть.
«Ни для кого не секрет, что новая власть состоит из 3-4 группировок, которые между собой ведут достаточно жесткую конкурентную борьбу. Если одна из этих группировок, условно говоря, победит, то у «Привата» есть шансы, по крайней мере, на то, что 25% пакет окажется в частных руках. Насколько это реально, на сегодняшний момент оценить достаточно сложно, потому что мы видели срыв голосований в ВР по многим фундаментальным вопросам, в том числе и по рынку земли», - отмечает Владислав Старинец.
Теги: Донбасс, деньги, банк, прогноз, ПриватБанк
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Народ в шоке: накануне референдума в Крыму внезапно закончились деньги (ВИДЕО)
- В Украине хотят обязать банки возвращать украденные с карт деньги: что известно
- Что ждет украинцев в 2018 году: в Нацбанке дали прогноз
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- СМИ: Суркисы вынимают деньги из собственного банка, чтобы покинуть Украину
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод08:47
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео07:45
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны21:48
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?17:20
- Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой12:30
- Зинченко сделал предложение своей девушке на футбольном поле12:51
- Как денационализация «ПриватБанка» скажется на карманах украинцев: прогноз12:40
- «Заживем!»: Кабмину дали поручение увеличить «минималку» и прожиточный минимум в Украине12:20
- Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине12:01
- Зеленский подписал закон о защите предпринимателей: к чему готовиться11:45
- Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире11:30
- Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов11:15
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?..10:46
- Президент Турции Реджеп Эрдоган срочно летит к Путину: войска переброшены, подробности10:35
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов09:15
- Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе08:30
- Как избавиться от кашля без лекарств07:13
- Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект22:40
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»