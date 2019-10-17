Как денационализация «ПриватБанка» скажется на карманах украинцев: прогноз

17.10.2019 12:40

Судьба «ПриватБанка» будет решена в зависимости от исхода «борьбы» между группировками, из которых состоит новая власть. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономист Владислав Старинец.

По словам нашего собеседника, если «ПриватБанк» станет частной структурой, «каждый украинец обеднеет».

«На наших карманах денационализация «ПриватБанка», безусловно, скажется не лучшим образом. Речь идет о миллиардах гривен, которые вынут из карманов налогоплательщиков, а те виновные, которые, возможно, окажутся виновными, с них как с гуся вода, они никакой ответственности за это не понесут», - прогнозирует экономист.

«Насколько я понимаю, МВФ и другие международные организации категорически против того, чтобы «ПриватБанк» вновь оказывался в частных руках, потому что у них на это есть определенные серьезные основания. Речь идет о нескольких аудитах международных организаций и масса другой инсайдерской информации», - добавляет эксперт.

По мнению собеседника издания, судьба «ПриватБанка» будет решена в зависимости от исхода «борьбы» между группировками, составляющими новую власть.

«Ни для кого не секрет, что новая власть состоит из 3-4 группировок, которые между собой ведут достаточно жесткую конкурентную борьбу. Если одна из этих группировок, условно говоря, победит, то у «Привата» есть шансы, по крайней мере, на то, что 25% пакет окажется в частных руках. Насколько это реально, на сегодняшний момент оценить достаточно сложно, потому что мы видели срыв голосований в ВР по многим фундаментальным вопросам, в том числе и по рынку земли», - отмечает Владислав Старинец.