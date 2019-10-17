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«Как на севере Африки»: синоптик рассказала о погоде до конца недели

17.10.2019 14:35
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«Как на севере Африки»: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Наблюдающиеся в ночное время дымки и туманы завтра, 18 октября, вовсе не повлияют на погоду в Украине, поэтому пятница опять порадует летней погодой, а наша страна попадет в перечень самых теплых стран на европейском континенте.

Вероятность осадков почти нулевая, будет много солнца, много синего неба, ветер южный, слабый. Как передает replyua.net, об этом известный синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook. «Что на севере Африки, что в Украине — почти одинаково, днем предполагается + 18 + 24 градуса», — отметила она.

Также синоптик напомнила о туманах, которые будут ночью и утром «бродить» по всей территории страны, что поможет компенсировать значительный дефицит влаги, а еще ухудшит видимость до 300−500 метров. Такая же погода18 октября порадует и жителей украинской столицы, снова сухо ясно солнечно и тепло, около +19 — +20 градусов.

«Если есть возможность, держитесь ближе к водоемам — к рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые вобрали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать. Работайте, отдыхайте только на здоровье и в удовольствие», — советует Диденко.



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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