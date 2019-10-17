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Президент Зеленский изменил состав СНБО: кто теперь входит в совет нацбезопасности
Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Александра Данилюка. Теперь вместо него в состав совета нацбезопасности и обороны будут введены Александр Данилов и начальник службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов, сообщает Диалог.UA.
Об изменениях в составе СНБО стало известно из указа, который был опубликован на сайте президента Украины. Кроме вышеперечисленных замен в кадрах, в обновленный персональный состав совета нацбезопасности Зеленский утвердил первого зама главы СБУ, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.
Таким образом, в новый состав СНБО Украины вошли: президент Зеленский; секретарь СНБО Александр Данилов; премьер-министр Александр Гончарук; министр обороны Украины Андрей Загороднюк; глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков; глава СБУ Иван Баканов; глава МИД Вадим Пристайко; Генпрокурор Руслан Рябошапка; начальник Генштаба Руслан Хомчак; глава ОП Андрей Богдан; министр финансов Оксана Маркарова; глава службы внешней ращведки Валерий Евдокимов; начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Владислав Бухарев.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, СНБО, Зеленский
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