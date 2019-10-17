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Проблемы с Приватбанком вывели людей на улицы: все подробности
В центре Киева прошел митинг против возвращения национализации "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.
Активисты выступили с протестом у здания Хозяйственного суда, расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 44Б. Об этом пишет ДС.
Суть протеста заключается в том, чтоб не позволить олигарху Коломойскому завладеть банком, "долги которого вместо него уже выплатило государство".
По словам одного из участников, здесь происходит иск оффшорки против "ПриватБанка". В случае, если «ПриватБанк» все же национализируют, то либо часть акций банка вернется к Коломойскому, либо все. Но Коломойский настолько ушлый, что даже имея 1% акций, заполучил у татар "УкрТатНафту", так что с 20-30% акций "ПриватБанка" он спокойно разрушит его изнутри и избавится от расследований, отмечает активист. В результате мы имеем большую проблему.
Участники акции уверены в возвращении ПриватБанка под контроль олигарха. Они полагают, что после того, как в Лондонском суде Коломойский потерпел поражение, он "обязательно попытается воспользоваться гибким украинским правосудием для достижения своих целей".
В Киеве люди вышли на митинг
Напомним, накануне судебных заседаний, которые состоялись 17 сентября, по искам бывших владельцев финучреждения государственный ПриватБанк начал увеличивать запасы наличности в кассах и в банкоматах в огромных количествах.
Так, по словам главы правления банка Петра Крумханзла, вне зависимости от обстоятельств "Приват" всегда должен быть готов выполнить свои обязательства перед клиентами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, банк, ПриватБанк, проблемы
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