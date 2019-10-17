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У Зеленского решат судьбу скандального депутата из Днепра: «провинциальный решала»
Депутата от 27-го округа в Днепре Вячеслава Медяника вызвали в Офис президента
Журналистка Светлана Крюкова в социальных сетях рассказала, что депутат от СН Вячеслав Медяник, который попался на переписке в ВРУ, вызван в Офис президента.
«Это вообще пост не о шлюхах. А о депутате Медянике из Днепра, который вчера под прицелами камер папарацци решал вопросы со всеми прокурорами мира. Его, говорят, сегодня вызвали на ковер в Офис президента. И даже если депутата не исключат, с ним случится нечто большее — никто из ушлых и влиятельных не будет иметь с ним дело, как с неаккуратным и провинциальным решалом, который не знаком с кодексом тонких интимных взаимоотношений.», — написала журналист.
Отметим, что Медяник в сессии Рады переписывался в мессенджере. Он предложил решать дела через юридическую фирму. Также пообещал поговорить по интересующим вопросам с людьми в Генпрокуратуре.
Источник: https://dnepr.politeka.net
Теги: Донбасс, депутат, Днепр, Зеленский
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