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Украина хочет соединить Черное море с Балтийским
Министр инфраструктуры Украины и министр транспорта Беларуси договорились соединить Черное море с Балтийским до 1 мая 2020 года.
Грузовые суда будут ходить по рекам Западный Буг, Висла, Днепр, Припять. Подобный маршрут принесет выгоду Украине, Польше и Беларуси, а также простимулирует налаживание торговых отношений между странами.
Какую выгоду это принесет Украине?
В данный момент данный судоходный маршрут (Е40) используется частично, но возродив его, получится перевозить около 12 млн тонн груза в год.
"До сих пор маршрут не запускали по политическим причинам. Есть другие заинтересованные страны, которым не выгодно, чтобы этот проект заработал. Но Балто-Черноморский коридор – выигрышный для Украины, учитывая наше географическое расположение. В будущем он может стать Скандинаво-Индийским коридором.К сожалению, мы теряем наш потенциал и деньги, которые страна могла бы заработать",
– замечает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего.
При этом, есть и нюансы. Для обустройства маршрута необходимо углублять дно Припяти и Днепра, что может привести к поднятию радиоактивного ила на поверхность.
"Но есть один нюанс, который необходимо учитывать. Если делать углубление дна, нужно исследовать экологическую ситуацию. Мы не знаем, что можем достать со дна Припяти и Днепра. Нужно проводить экспертизу, чтобы понять не достанем ли мы на поверхность радиоактивный ил. Сейчас об этом сложно говорить, потому что мы не знаем, что там есть. Может, там ничего нет. Но нужно оценить экологические риски",
– добавляет эксперт.
Более того, экологи опасаются, что водный путь, соединивший 3 страны, может нанести колоссальный вред экологии: спрямление Припяти может вызвать осушение Полесья, а из-за нарушения почв, в воду могут попасть радионуклиды.
Когда стало известно о том, что планируется возродить маршрут, в трех странах стали проводить акцию #STOP_E40.
"Существует прямая угроза утраты мест обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, редких биотопов и природных ландшафтов, ухудшения гидрологического режима, снижения рыбных запасов и т.д",
– говорится в совместном обращении экологов разных стран.
Теги: Украина, Донбасс, Черное море, Балтийское море
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