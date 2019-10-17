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Украина может лишь частично отказаться от реализации «формулы Штайнмайера» - эксперт
Тарас Загородний объяснил журналистам издания Главред, что Украина в сложившейся ситуации может лишь частично отказаться от реализации «формулы Штайнмайера». При этом эксперт добавил, что у Владимира Зеленского есть хорошая возможность воспользоваться тактикой Петра Порошенко, указывая западным партнерам на наличие «сторонних помех», сообщает replyua.net.
По мнению Тараса Загороднего, Украина сейчас не может полностью отказаться от реализации «формулы Штайнмайера». Зато частичный отказ - вполне реальный вариант. Эксперт утверждает, что у Киева сейчас есть полное право требовать выполнения пунктов минских договоренностей, касающихся вопросов безопасности.
Загородний считает, что Владимир Зеленский в скором времени примерно в такой же ситуации, как и Петр Порошенко. Полностью такой вариант исключать точно не стоит. Просто пятый президент объяснял, что не может предоставить особый статус неподконтрольной Киеву части Донбасса и имплементировать минские договоренности из-за парламента, отказывающегося голосовать за соответствующие законопроекты. В свою очередь Зеленский может указывать западным партнерам на масштабные акции протеста, из-за которых он не может реализовать «Минск». Читайте также: Православие головного мозга: Патриарх Кирилл назвал либерализм в «каком-то смысле греховной идеей».
Теги: Украина, Донбасс, реализация, Минские договоренности, Зеленский
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