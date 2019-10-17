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Украинцам будут доплачивать за коррупционеров, отмазаться не выйдет: «до 12 миллионов»
Украинцы, которые не молчат о коррупции, будут получать денежное вознаграждение
Как передает Politeka, соответствующий законопроект во втором чтении и в целом был сегодня утвержден Верховной Радой.
В частности, за законопроект №1010 проголосовали 252 депутата.
Согласно утвержденному документу, так называемым «разоблачителем» будет считаться физическое лицо, которое сообщило о возможных фактах коррупционных правонарушений, если такая информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельность, в связи с прохождением службы или обучения.
Государство, в свою очередь, гарантирует таким украинцам защиту, конфиденциальность и материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы предмета коррупционного преступления или нанесенных государству убытков.
В законопроекте сказано, что размер такого вознаграждения не может превышать 3000 минимальных зарплат (около 12,5 млн гривен), установленных на время совершения преступления, и деньги будут переводиться на счет только после обвинительного приговора, вынесенного судом.
В том случае, если информация о преступлении поступила от нескольких разоблачителей, размер вознаграждения будут делить между ними в равных частях. Вознаграждение также предусмотрено, если речь идет о суммах правонарушения, которые более чем в 5000 раз превышают размер существующего прожиточного минимума.
Сообщение о коррупции может быть анонимным. Оно будет подлежать рассмотрению, если указанные в нем данные касаются конкретного лица и имеет фактические данные, которые могут быть проверены. Стоит также отметить, что закон официально вступит в силу с 1 января 2020 года
Теги: Донбасс, деньги, коррупция, награда, доплата
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