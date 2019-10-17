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Украинцев ждет суровый ноябрь, который принесет дождь со снегом и морозы
17.10.2019 15:49
Конец осени в Украине будет суровый.
В конце ноября Украину накроет северный фронт, который принесет снег, дожди, а также морозы.
Так, Леонид Горбань, народный синоптик, сообщает, что недолго нам осталось наслаждаться теплом. Бабье лето продлиться до конца текущего месяца, после чего украинцы заметят резкое похолодание.
Так, уже в начале ноября страну накроют дожди, которые ожидаются к 7 ноября. После этого произойдет прояснение, но ненадолго. Осадки вернутся, уже со снегом. Заморозки начнутся вовсю после пятнадцатого ноября.
К концу месяца над Украиной будет буйствовать северный фронт, с которым придут дожди, снег и морозы.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, ноябрь, прогноз погоды
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