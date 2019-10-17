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В Киеве «заминировали» суд перед началом заседания по Приватбанку

17.10.2019 13:47
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В Хозяйственный суд города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании.

Именно в этом суде сегодня должно было состояться рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о возвращении ПриватБанка,

«По сообщению анонимного звонка стало известно о факте заминировании помещений Хозяйственного суда города Киева. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители», — сказано в сообщении, размещенном на сайте суда.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, суд, ПриватБанк
 
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