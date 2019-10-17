Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт

17.10.2019 21:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт

На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов.

Соответствующие фото и видео появились в местном паблике в соцсети.

"Пумба в Гурзуфе гулял по улицам и пляжу, купался в море. Отловили", – написала на странице в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

По словам очевидцев, кабан ходил вдоль берега и плавал в море, а также напал на мимо проходящего мужчину, который нес в сумке продукты.

"А вообще дикая природа стала активнее спускаться на побережье. Знакомая из Оползневого рассказывает, что кабаны и лисы добираются до огородов и мусорников", – цитирует местного жителя поддерживающая оккупантов "Крымская газета".

 

https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, курорт, кабан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх