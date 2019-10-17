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В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт
17.10.2019 21:45
На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов.
Соответствующие фото и видео появились в местном паблике в соцсети.
"Пумба в Гурзуфе гулял по улицам и пляжу, купался в море. Отловили", – написала на странице в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым.
По словам очевидцев, кабан ходил вдоль берега и плавал в море, а также напал на мимо проходящего мужчину, который нес в сумке продукты.
"А вообще дикая природа стала активнее спускаться на побережье. Знакомая из Оползневого рассказывает, что кабаны и лисы добираются до огородов и мусорников", – цитирует местного жителя поддерживающая оккупантов "Крымская газета".
Теги: Донбасс, Крым, курорт, кабан
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