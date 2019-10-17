В Раде решили разобраться со сменой собственников телеканалов

17.10.2019 19:14

ВСК также создали для противодействия информационному воздействию РФ

Верховная рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы приняли за основу и в целом проект постановления №2152 "О создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации". В целом за проект проголосовали 278 нардепов.