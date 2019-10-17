В украинской армии появятся новые воинские звания

17.10.2019 22:27

Верховная Рада приняла законопроект № 0906 о внедрении новых воинских званий в армии. Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон поддержали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226.

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам выполнения воинской обязанности, введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, соответствующих стандартам НАТО, повышение роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнение ими задач по назначению, создание дополнительных мотивационных факторов относительно прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, что будет способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу», — сообщила заместитель председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Согласно законопроекту, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово «пан (пани)». Также меняются армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик. Новые звания в ВСУ будут звучать так: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

В документе предлагается изменить и корабельные звания. Вместо мичманов появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Источник: https://donpress.com