- У Зеленского решат судьбу скандального депутата из Днепра: «провинциальный решала»17:30
- В зоне ООС из-за взрыва неизвестного устройства пострадал боец ВСУ16:39
- Двойное гражданство: кто из украинцев должен сдать «дополнительные» паспорта16:23
- «Мерзкие преступники и наркоманы»: Стрелков разгромил главарей «Л/ДНР»16:00
- Украинцев ждет суровый ноябрь, который принесет дождь со снегом и морозы15:49
- Возвращение ПриватБанка Коломойскому: суд в Киеве принял поразительное решение 15:10
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»14:52
- «Как на севере Африки»: синоптик рассказала о погоде до конца недели14:35
- В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии14:17
- Цена на газ для украинцев снизится в октябре14:05
В зоне ООС из-за взрыва неизвестного устройства пострадал боец ВСУ
С начала суток подразделения сепаратистов три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный пострадал при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 17 октября, передает Корреспондент.
Указано, что на Луганском направлении после 10 часов утра враг выпустил по опорным пунктам подразделений ВСУ восемь мин 82-го калибра – неподалеку от Новозвановки, и восемь мин калибра 120 мм – вблизи Золотого.
На Донецком направлении с 8:10 до 8:30 из станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливались позиции украинских военных вблизи Павлополя.
"По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 30 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погиб один украинский военный и еще один был ранен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, взрыв, ВСУ, боец, ООС
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО
- Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив
- На Донбассе взорвался солдат
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО
- Взрывы под Винницей: задержаны диверсанты
- «Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами17:18
- «Мерзкие преступники и наркоманы»: Стрелков разгромил главарей «Л/ДНР»16:00
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»14:52
- В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии14:17
- В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ13:01
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод08:47
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео07:45
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны21:48
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- У Зеленского решат судьбу скандального депутата из Днепра: «провинциальный решала»17:30
- «Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами17:18
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- В зоне ООС из-за взрыва неизвестного устройства пострадал боец ВСУ16:39
- Двойное гражданство: кто из украинцев должен сдать «дополнительные» паспорта16:23
- «Мерзкие преступники и наркоманы»: Стрелков разгромил главарей «Л/ДНР»16:00
- Украинцев ждет суровый ноябрь, который принесет дождь со снегом и морозы15:49
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Возвращение ПриватБанка Коломойскому: суд в Киеве принял поразительное решение 15:10
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»14:52
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов09:15
- Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе08:30
- Как избавиться от кашля без лекарств07:13
- Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект22:40
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»