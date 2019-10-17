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Возвращение ПриватБанка Коломойскому: суд в Киеве принял поразительное решение
Хозяйственный суд Киева принял неожиданное решение и сделал заявление о том, что дело о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Triantal Investments Ltd. будет отложено до решения другого подобного дела на территории Украины.
Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном ресурсе хозяйственного суда. Об этом сообщает Диалог.UA. "Сообщаем, что судебное заседание по делу №910/1834/19, назначенное на 10 часов 30 мин 17 октября 2019 не произойдет в связи с остановкой производства по делу №910/1834/19 до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17", – отмечено в сообщении. Таким образом, возвращение банка под контроль Игоря Коломойского было сорвано. Журналисты напомнили, что после национализации ПриватБанка Коломойский и его партнеры хотят получить от Украины компенсацию либо вернуть актив в свою собственность.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, суд, ПриватБанк, Коломойский
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