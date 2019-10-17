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«Заживем!»: Кабмину дали поручение увеличить «минималку» и прожиточный минимум в Украине

17.10.2019 12:20
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«Заживем!»: Кабмину дали поручение увеличить «минималку» и прожиточный минимум в Украине

Вопрос повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума всегда был актуальным для большинства граждан украинского государства, ведь уровень жизни в Украине желает быть лучшим.

Так, стало известно, что бюджетный комитет Верховной Рады Украины дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте государственного бюджета социальные стандарты. И сделать все это правительству нужно ко второму чтению. Как информирует replyua.net со ссылкой на «РБК-Украина», об этом сообщил Иван Крулько, являющийся первым заместителем председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета.

В том числе, идет речь о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В сообщении Крулько, которое он обнародовал во время заседания комитета, говорится: «Бюджетный комитет украинского парламента дает поручение Кабинету министров предусмотреть в 2020-м году повышению социальных стандартов в нашей стране. В том числе, речь идет о прожиточном минимуме и минимальной зарплате. Соцстандарты должны быть увеличены… То есть эти люди, которые являются социально уязвимыми категориями, даем поручение увеличить социальные стандарты».

Согласно его словам, в государственном бюджете также должны быть увеличены расходы и для работников бюджетной сферы. Читайте также: «Поднимут минималку до 4500 тыс!»: Что ждёт пенсионеров в 2020 году.



Теги: Донбасс, прожиточный минимум, минимальная зарплата, Кабмин
 
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