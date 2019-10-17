Зима-2020 затянется надолго: что говорят синоптики

17.10.2019 07:30

В 2020 году зима в Украине начнется довольно рано. Но все же сначала она не будет такой суровой, как предполагалось ранее.

Об этом поведал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, зима возьмет старт с плюсовой температурой, однако ее конец в Украине будет ознаменован сильными морозами.

«Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе — жаркое. Осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре — возможны морозы», — рассказал Горбань.

Ранее украинские синоптики сообщали, что зимой 2020 года ожидается сильный холод. При этом сентябрь будет рекордно теплый. Зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

«Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной. Зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом», — поделились украинские метеорологи.

Источник: https://from-ua.com