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Зима-2020 затянется надолго: что говорят синоптики
В 2020 году зима в Украине начнется довольно рано. Но все же сначала она не будет такой суровой, как предполагалось ранее.
Об этом поведал народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, зима возьмет старт с плюсовой температурой, однако ее конец в Украине будет ознаменован сильными морозами.
«Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе — жаркое. Осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре — возможны морозы», — рассказал Горбань.
Ранее украинские синоптики сообщали, что зимой 2020 года ожидается сильный холод. При этом сентябрь будет рекордно теплый. Зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.
«Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной. Зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом», — поделились украинские метеорологи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, прогноз погоды
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