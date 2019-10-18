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«Душат пенсионеров проверками»: Престарелые украинцы остаются без пенсий.. их ожидает голодная гибель
Относительно недавно, 20 сентября 2019 года был принят законопроект предполагающий верификацию государственных выплат и пенсий в частности. После этого началась масштабная проверка пенсионеров, информирует replyua.net. В общих чертах законопроект, который разрабатывался еще прежним составом Кабинета Министров, предполагал воплощение идеи о справедливом распределения денег государства между всеми налогоплательщиками. Тогда законопроект не приняли, но теперь новый кабминв запустил масштабные проверки. Они касаются не только стариков, но также и других людей, которые получают государственные субсидии. К примеру, матерей-одиночек или студентов.
Суть заключается в том, чтобы определить наличие недостоверных данных, которые могли предоставлять те или иные граждане государства, и в итоге неправомерного финансирования из общего бюджета оплачиваемого всеми налогоплательщиками. Стоит отметить, что этот проект не предполагает личной проверки каждого отдельного человека, речь идет только о том, чтобы проверить реестр и поэтому процесс во многом будет автоматическим. Если, к примеру, данные на получение пенсии были указаны неправильно или (что особенно важно для этого проекта) неправдиво, то государственные субсидии могут отменить, либо даже принудить получателя вернуть лишние средства. После проверки по реестрам предполагается также передавать сведения чиновникам, которые и будут выполнять дополнительную проверку и определять окончательное решение.
Размеры украинских пенсий
Ситуация с пенсионными выплатами на территории Украины является не самой благостной на данный период. Чуть менее половины пенсионеров получают выплату близкую к минимальной, равную около 1500 гривен. При этом средняя пенсия считается 3000 гривен, но какую пенсию получает только треть стариков.
Наряду с этими данными нужно отметить не своевременный пересчет, в частности отставание от инфляции. Тогда как стоимость продуктов и услуг, которые нужно оплачивать, растут, сами пенсии остаются на прежних значениях. Согласно данным статистических исследований, украинским пенсионерам требуется около 11000 гривен, того чтобы удовлетворять все свои финансовые потребности.
Перспективы проверок
В пенсионном возрасте всего на территории Украины в 2019 году насчитывается примерно 11300000 пенсионеров из них, по сведениям собранным пенсионным фондом, продолжают работать 2,5 млн. человек. При этом такой выход многие считают насущной потребностью, позволяющей убрать разницу между размером государственной пенсии и своими финансовыми запросами. В свою очередь государство считает теневую занятость нарушением. Ведь право на социальную пенсию имеет только вышедший из трудоспособного возраста человек с доходом меньше прожиточного минимума.
В действительности многие продолжают нелегально работать и получать пенсию. В целом ситуация выглядит довольно трудной и приход новой власти, в частности Владимира Зеленского, не даёт положительных подвижек. Напомним, нынешний президент Украины в числе своих предвыборных обещаний также указывал отмену для пенсионеров старше 70 коммунальных платежей, но обещание по-прежнему осталось обещанием. Наряду с этим некоторые эксперты отмечают не совсем грамотную кадровую политику. К примеру, назначение Юлии Соколовской, которая имеет нужного опыта работы в отрасли, министром социальной политики. Поэтому, как говорят политологи и экономисты. Новая власть навряд ли станет залогом положительных подвижек в этой сфере.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, гибель, голод, пенсии
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