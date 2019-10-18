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Герой войны на Донбассе стал жертвой грабителей
В Киеве ограбили бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который сейчас является депутатом Верховной Рады.
Об ограблении сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Правоохранители завели дело по статье "кража".
Источник рассказал, что из автомобиля Toyota были украдены удостоверение народного депутата, документы и планшетный компьютер.
Напомним, Забродский стал известен благодаря 470-километровому рейду по Донецкой и Луганской областям, большая часть которого проходила по тылам боевиков. На тот момент он командовал подразделениями 95-й бригады. Забродский награжден званием Героя Украины с вручением Ордена "Золотая звезда", Орденом Богдана Хмельницкого III-степени и Орденом Данила Галицкого.
Теги: Донбасс, депутат, Киев, грабители
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