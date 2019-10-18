Герой войны на Донбассе стал жертвой грабителей

18.10.2019 10:34

В Киеве ограбили бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который сейчас является депутатом Верховной Рады.

Об ограблении сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители завели дело по статье "кража".

Источник рассказал, что из автомобиля Toyota были украдены удостоверение народного депутата, документы и планшетный компьютер.

Напомним, Забродский стал известен благодаря 470-километровому рейду по Донецкой и Луганской областям, большая часть которого проходила по тылам боевиков. На тот момент он командовал подразделениями 95-й бригады. Забродский награжден званием Героя Украины с вручением Ордена "Золотая звезда", Орденом Богдана Хмельницкого III-степени и Орденом Данила Галицкого.