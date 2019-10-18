- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18:33
- В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности16:41
- Огненный ад в Киеве: среди ночи загорелась многоэтажка15:51
- В МИД Украины готовы к амнистии боевиков "Л/ДНР", но Москве придется выполнить условие14:34
- «Ситуацию нужно менять»: у Зеленского озвучили интересный прогноз по реализации «формулы Штайнмайера»14:19
- Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал13:54
- Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса13:49
- В ОРДЛО ввели огромные штрафы для членов НВФ13:32
- Похищения людей и торговля органами: в Киеве полиция "накрыла" частную клинику13:08
Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ
Стало известно, что предприятие российского олигарха Олега Дерипаски, которого называют другом Путина, добывает из недр украинского государства кварцит, который поставляют в Российскую Федерацию. Используется этот материал в оборонном комплексе России. Как информирует replyua.net, об этом говорится в расследовании «Схемы: Коррупция в деталях».
Компания из Кипра United Company Rusal Silicon Limited, являющаяся «дочкой» российского предприятия Олега Дерипаски «Русал», начиная с 2001 года является владельцем украинского ООО «Глуховский карьер кварцитов», где добывают ресурс. Сам же бизнесмен из России был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, впрочем, как и его компания «Русал». Кварцит же добывают через кипрскую компанию, которая не попала под санкции. В Россию отправляют сотни тонн минералов. Причем это происходит еженедельно. Сырье завозится на оборонные заводы России. При этом украинским компаниям карьер поставляет совсем небольшие партии данного ресурса.
Примечательно, что еще в 2018 году украинский кварцит купил два предприятия в России, одно из которых - «Кремний - Урал» принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, сырье, оборонная промышленность
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и Леонидов: "Братья, вас разводят на вражду!" (ВИДЕО)
- РФ должна создать условия для мира на оккупированном Донбассе – глава МИД Германии
- Главный татарин Крыма: "Россия решится действовать после референдума" (ВИДЕО)
- «Украина лишится козыря по Крыму»: в России сделали неожиданное заявление
- Мнение: Трамп будет работать на интересы США, а существование РФ не в интересах США"
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке 17:33
- Украина против открытия КПВВ возле Счастья 16:27
- «Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим16:06
- В Донецкой области не будут строить гидротехнические сооружения в обход ОРДЛО, - Кириленко15:15
- Для собак и выпивох: Что произошло с катками Донецка14:51
- В МИД Украины готовы к амнистии боевиков "Л/ДНР", но Москве придется выполнить условие14:34
- В ОРДЛО ввели огромные штрафы для членов НВФ13:32
- «Перестраховываются»: идеолог «ДНР» озвучил детали скандального «приказа» главарей ОРДО12:51
- "Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"11:50
- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18:33
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке 17:33
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности16:41
- Украина против открытия КПВВ возле Счастья 16:27
- «Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим16:06
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака 15:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов09:15
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»