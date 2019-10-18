Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ

18.10.2019 18:33

Стало известно, что предприятие российского олигарха Олега Дерипаски, которого называют другом Путина, добывает из недр украинского государства кварцит, который поставляют в Российскую Федерацию. Используется этот материал в оборонном комплексе России. Как информирует replyua.net, об этом говорится в расследовании «Схемы: Коррупция в деталях».

Компания из Кипра United Company Rusal Silicon Limited, являющаяся «дочкой» российского предприятия Олега Дерипаски «Русал», начиная с 2001 года является владельцем украинского ООО «Глуховский карьер кварцитов», где добывают ресурс. Сам же бизнесмен из России был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, впрочем, как и его компания «Русал». Кварцит же добывают через кипрскую компанию, которая не попала под санкции. В Россию отправляют сотни тонн минералов. Причем это происходит еженедельно. Сырье завозится на оборонные заводы России. При этом украинским компаниям карьер поставляет совсем небольшие партии данного ресурса.

Примечательно, что еще в 2018 году украинский кварцит купил два предприятия в России, одно из которых - «Кремний - Урал» принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.