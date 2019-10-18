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Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие
Сергей Цеков, сенатор, член Совета федерации РФ и по совместительству один из топовых кремлевских пропагандистов рассказал, что нужно сделать Украине для того, чтобы вернуть Крым.
Для того, чтобы полуостров снова стал украинским, нужно всего-навсего войти в состав Российской Федерации, тогда "возврат" осуществиться автоматически. Более того, Цеков заявил российским журналистам о том, что на сегодняшний день у Украины нет шансов вернуть Крым обратно, пишет from-ua.
По мнению путинского сенатора, это связано с тем, что сами крымчане якобы изъявили желание присоединиться к Российской Федерации.
"Воля жителей Крыма была подкреплена референдумом, результаты которого говорят сами за себя. Поэтому только из-за желания самих жителей полуострова и состоялось воссоединение Крыма с Российской Федерацией".
"Поэтому сейчас рассказывать о том, что "мы вернем Крым" - это сказки для не очень образованных избирателей, которые не понимают, с чем имеют дело в действительности. Большинство граждан Украины все же понимает, что никаких вариантов на возврат Крыма нет и быть не может, потому что этого захотели сами крымчане", - подытожил чиновник.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, возвращение
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