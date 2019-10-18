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Огненный ад в Киеве: среди ночи загорелась многоэтажка
В четверг, 17 октября, в Киеве по адресу проспект Павла Тычины, 16/2 произошел пожар. Изначально вспыхнула квартира на девятом этаже 14-этажного дома. Мощное пламя быстро распространилось по фасаду здания на другие этажи. По повышенному рангу сложности были направлены дополнительные силы спасателей.
Как сообщает from-ua, вызов на линию «101» поступил в 20:08. Когда на место прибыли спасатели, то из окна девятого этажа было видно открытое пламя. Пожарные незамедлительно приступили к локализации огня, однако огонь стремительно распространялся на соседние этажи и охватил балконы с 10 до 13 этажа.
Происшествию был присвоен ранг повышенной сложности. В связи с этим на адрес направили дополнительные силы спасателей. Из-за сильного задымления пожарные вывели на улицу 21 человека. Среди них — четыре ребенка. Уже в 21:01 возгорание удалось локализовать, а в 21:30 полностью ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.
Огонь уничтожил балкон, две комнаты и коридор квартиры на 10 этаже, на 11 выгорел балкон, одна комната и коридор, а на 12 и 13 этажах огонь под воздействием огня и температуры один балкон сгорел, а второй получил повреждения. На месте работали 12 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. Также дежурили медики и полиция. Причина пожара устанавливается.
Теги: Донбасс, Киев, пожар, ад
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