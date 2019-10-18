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Похищения людей и торговля органами: в Киеве полиция "накрыла" частную клинику
В Киеве полиция накрыла частную клинику, которая подозревается в торговле человеческими органами на черном рынке. В медцентре уже прошли обыски. Руководство отрицает все обвинения.
Об обысках в киевской частной клинике "Медицинский центр Институт семейной медицины плюс" рассказало издание "Информатор", передает Диалог.UA.
Правоохранители пришли в "Медицинский центр Институт семейной медицины плюс", что на улице Курнатовского в Киеве, вечером в четверг, 17 октября. В разработке данная клиника была уже давно, слежку за ней вели сотрудники Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. По всей видимости, были обнаружены доказательства незаконной деятельности клиники - торговли человеческими органами на черном рынке.
В ходе обысков были обнаружены контейнеры с жидким азотом и красноречивыми надписями "почки" и "сердце". По всей видимости, именно в них и хранились изъятые органы. Следователи подозревают, что изымали органы медики у похищенных людей.
При обыске следователи также обнаружили огромный сейф. Вскрыть его пока не удалось, так как он был сделан под заказ. Даже гидравлические ножницы, которые привезли сотрудники ГСЧС, не смогли его открыть. Правоохранители считают, что там находятся документы, а также деньги. Важно отметить, что руководство медцентра категорически отрицает все обвинения. Они пытались воспротивиться обыскам на том основании, что в клинике находится иностранная пациентка и ее покой может быть нарушен. Кроме того, они обвиняли полицию в том, что те пытаются испортить имидж не только клиники, но и всей Украины на международной арене.
Теги: Донбасс, Киев, органы, торговля, люди, похищение, полиция, обыск, клиника
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