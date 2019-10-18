Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября

18.10.2019 20:48

Погода в Украине в субботу, 19 октября, будет сухая солнечная теплая с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов.

При такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень маленькие и очень ленивые, пишет синоптик Наталья Диденко.

Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов,

– убеждена синоптик.

Согласно прогнозам, тепло и солнце в Украине задержится еще едва ли не на неделю, а ближайшие дожди придут только к концу следующей недели.

В Киеве субботу-воскресенье, что четверг-пятница - никакой разницы: без осадков, около +20 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 19 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +19…+21

Тернополь – +20…+22

Черновцы – +20…+22

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +19…+21

Ровно – +19…+21

Житомир – +20…+22

Винница – +20…+22

Одесса – +17…+19

Николаев – +19…+21

Херсон – +18…+20

Симферополь – +18…+20

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +19…+21

Сумы – +18…+20

Полтава – +19…+21

Днепр – +19…+21

Запорожье – +19…+21

Донецк – +18…+20

Луганск – +18…+20

Харьков – +19…+21

Киев – +20…+22