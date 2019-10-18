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В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска

18.10.2019 19:15
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В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска

По словам медиков, вирусы группы В вызывают меньше осложнений, нежели группы А.
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья, пишет Сегодня.
По словам завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко, всего будет циркулировать четыре вида гриппа.
"Эпидемиологическая ситуация будет довольно интересной. Есть два вируса группы А, которые у нас еще не циркулировали. Это вирус Канзас и Брисбен. Канзас в Европе появлялся в прошлом году в Испании и Португалии. А у нас его не было, ожидается в этом году. Он опасен для людей пожилого возраста или людей с хроническими заболеваниями. У них грипп будет вызывать ко всему еще и обострение своих заболеваний. Брисбен тоже новый. Но похож на Мичиган. Схожесть даже на 25%, поэтому нам проще будет с ним бороться, – это довольно хорошие новости", – рассказала Мироненко на пресс-конференции.
По ее словам, также ожидаются вирусы группы В. Это Колорадо и Пхукет.
"Пхукет был в прошлом году. Поэтому мы его не боимся", – отметила Мироненко, подчеркнув, что вирусы группы В не дают таких сильных осложнений, как вирусы группы А.



Теги: Украина, Донбасс, грипп, риск, штамм
 
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