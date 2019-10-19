- ЄС вимагає від Росії негайно припинити розпалювання конфлікту в Україні та вивести війська11:15
- «Таких морозов и снегопадов уже 30 лет не было»: Украинцев предупредили о зимнем «апокалипсисе»10:58
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября 20:48
- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18:33
- В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности16:41
- Огненный ад в Киеве: среди ночи загорелась многоэтажка15:51
ЄС вимагає від Росії негайно припинити розпалювання конфлікту в Україні та вивести війська
Європейський Союз закликав Росію реалізувати Мінські угоди та використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, у повному обсязі.
Як передає Depo.Донбас, про це йдеться у заяві ЄС щодо тривалої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій 18 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну прихильність мирному врегулюванню конфлікту та закликаємо Росію та збройні формування, які вона підтримує, діяти так само", - йдеться у заяві ЄС.
В Євросоюзі також підтвердили свою позицію, що відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном "є важливим для повного виконання Мінських домовленостей". Крім того, "усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні бути виведені з України".
Зазначається, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й сповна реалізувати Мінські угоди і повністю виконати свої зобов'язання, щоб досягти сталого політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.
"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність за це, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Потрібно відновити повагу до цих принципів та зобов'язань. Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту через надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють збройні формування, підтримувані Росією", - йдеться у заяві.
Теги: Россия, Донбасс, ЕС, конфликт, требование
- Кремль обвинил Украину в продолжении военных действий на Донбассе
- "Гиря на ногах" России: Тука объяснил, почему Кремлю не нужны "Л/ДНР"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу
- Путин попал в очень сложную ситуацию, он терпит поражение, - Пионтковский
- В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»09:18
- Боевики "ЛДНР" пошли в атаку по всему Донбассу, "накрыв" десятки позиций ВСУ09:09
- Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит08:32
- "ДНР" каже, що їм не підходять умови амністії Мінських угод08:11
- В Донецке уже забыли о нормальной еде: вот, чем людей кормит РФ и "ДНР"07:50
- Боевики на Донбассе продолжают бить по украинским военным из запрещенного оружия07:31
- Мистическая деталь в новом фото Путина взбудоражила Интернет11:39
- ЄС вимагає від Росії негайно припинити розпалювання конфлікту в Україні та вивести війська11:15
- «Таких морозов и снегопадов уже 30 лет не было»: Украинцев предупредили о зимнем «апокалипсисе»10:58
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»09:18
- Боевики "ЛДНР" пошли в атаку по всему Донбассу, "накрыв" десятки позиций ВСУ09:09
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака 15:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?