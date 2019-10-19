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Как Зеленский оказался в "ловушке" из-за "формулы Штайнмайера" - Стефан Сиохан
Европейские партнеры Украины оказывают давление на президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе при помощи "формулы Штайнмайера", веря в то, что власти РФ готовы завершить агрессию против Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский поддается давлению со стороны Франции и Германии относительно нашумевшей дискуссии и протестов против "формулы Штайнмайера", пишет "Диалог.UA", Такое мнение выразил журналист le figaro в Киеве Стефан Сиохан.
По его словам, Париж и Берлин ожидают от властей страны-агрессора некой "доброй воли" по завершению войны на Донбассе без каких-либо причин. То есть на Западе почему-то считают, что Москва готова завершить конфликт на востоке Украины и вывести войска. Так, Сиохан считает, что Зеленский поддается давлению европейских коллег во многом потому, что сделал достижение мира самым важным заданием своего президентства и оказался "в ловушке". Кроме того, швейцарский журналист отмечает, что сейчас украинское общество выражает как никогда сильное стремление к миру на Донбассе, но совершенно "не любой ценой", как это декларируют в команде Зеленского. Напомним, журналист Павел Казарин писал, что в рамках подготовки встречи в "нормандском формате" команда президента Владимира Зеленского упустила огромный шанс воспользоваться протестами в Украине против "формулы Штайнмайера" в свою пользу, надавив на представителей страны-агрессора РФ. Ранее известный крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев неожиданно публично выразил сочувствие в адрес президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что вся идея с примирением с российским агрессором на оккупированном Донбассе посредством формулы Штайнмайера является по сути политическим самоубийством, которого так ждет лидер России Владимир Путин.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Европа, ловушка, формула, нормандский формат, РФ, Зеленский
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