«Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности

19.10.2019 14:39

НАК «Нафтогаз Украины» намерен повысить цены на газ для промпотребителей с 1 ноября 2019 года почти на 20%.

Об этом ссообщает пресс-служба государственной компании, передает donpress.

Сообщается, что в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 5 861,00 — 6 463,00 грн /тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4−19,6%.

«Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», — отмечают в «Нафтогазе».