Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности

19.10.2019 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» намерен повысить цены на газ для промпотребителей с 1 ноября 2019 года почти на 20%.

Об этом ссообщает пресс-служба государственной компании, передает donpress.

Сообщается, что в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 5 861,00 — 6 463,00 грн /тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4−19,6%.

«Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», — отмечают в «Нафтогазе».



Теги: Украина, Донбасс, Европа, Нафтогаз, импорт, газ, промышленность, повышение, цены
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх