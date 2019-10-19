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Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?
Как передает replyua.net, политолог Николай Белесков в своем блоге пишет о том, что сегодня самое время вспомнить период весны 2014 года – зимы 2015 года. В то время страна жила под угрозой вторжения РФ, уже был оккупирован Крым, экономически ситуация была тяжелая, бои на Донбассе шли с большими для нас потерями, контратаки россиян в форме батальонно-тактических групп, но тогда не было этих соплей о усталость от войны, о мире здесь и сейчас.
Политолог подчеркивает, тогда люди жили тем, что враг пришел в дом и его надо бить несмотря ни на что, а еще было какое-то эмоциональное единение, когда перманентные споры между украинцами отошли хотя бы немного на второй план. Непонятно, где все это делось сегодня?
По словам Белескова, понятно, что в таком состоянии, как тогда, эмоционально и психически тяжело долго быть. Но теперь все мы на это смотрим, как словно это было не с нами, словно из какой-то забытой истории.
Теги: Донбасс, война, усталость, враг
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