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Рябошапка сообщил, когда ГПУ предъявит Порошенко подозрение
19.10.2019 13:01
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, когда Генпрокуратура вручит подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
Об этом он сказал во врем общения с журналистами в ВР, сообщает Интерфакс-Украина, передает donpress.
«Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности», — сказал Рябошапка.
В то же время генпрокурор не смог ответить на уточняющий вопрос, в какие сроки это возможно
Теги: Украина, Донбасс, Генеральная прокуратура, подозреваемый, следователь, Верховная Рада, Порошенко, доказательство
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