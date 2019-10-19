Рябошапка сообщил, когда ГПУ предъявит Порошенко подозрение

19.10.2019 13:01

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, когда Генпрокуратура вручит подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом он сказал во врем общения с журналистами в ВР, сообщает Интерфакс-Украина, передает donpress.

«Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности», — сказал Рябошапка.

В то же время генпрокурор не смог ответить на уточняющий вопрос, в какие сроки это возможно