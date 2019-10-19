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Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ
В Российской Федерации правительство одобрило законопроект О внесении изменений в ст. 331 закона о гражданстве РФ, в котором предлагается отменить для украинцев и белорусов собеседование и без него признавать их носителями русского языка.
Об этом пишет glavred, передает donpress.
Теперь судьбу законопроекта должна решить Государственная дума.
Согласно документу, для украинцев и белорусов, свободно владеющим русским языком, предусмотрено упрощение получения российского гражданства. Такие граждане, согласно ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ могут просто лично подать заявление о признании их носителями русского языка.
В ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве говорится, что иностранцев могут признать носителями русского, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут или раньше постоянно жили в России или на территории, которая входила в состав СССР или Российской империи, в пределах российской госграницы, по результатам собеседования с комиссией.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, русский язык, украинцы, собеседование, гражданство, паспорт, отмена
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