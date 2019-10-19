Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине будут штрафовать родителей школьников

19.10.2019 15:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине будут штрафовать родителей школьников

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684, пишет from-ua.
В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а та должна уведомить полицию.
Уточняется, что уважительной причиной отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.
Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу, то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет, то требуется заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.
Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.
Такие дела рассматривают на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 грн. Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф – в размере от 1700 до 5100 грн, без учета судебного сбора.



Теги: Донбасс, штраф, родители, школьники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх