- Как Зеленский оказался в "ловушке" из-за "формулы Штайнмайера" - Стефан Сиохан15:40
- В Украине будут штрафовать родителей школьников15:21
- «Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности14:39
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Рябошапка сообщил, когда ГПУ предъявит Порошенко подозрение13:01
- «Справлял нужду»: В Одессе мужчина с гранатой устроил настоящий переполох12:44
- ЄС вимагає від Росії негайно припинити розпалювання конфлікту в Україні та вивести війська11:15
- «Таких морозов и снегопадов уже 30 лет не было»: Украинцев предупредили о зимнем «апокалипсисе»10:58
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
В Украине будут штрафовать родителей школьников
Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684, пишет from-ua.
В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а та должна уведомить полицию.
Уточняется, что уважительной причиной отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.
Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу, то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет, то требуется заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.
Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.
Такие дела рассматривают на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 грн. Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф – в размере от 1700 до 5100 грн, без учета судебного сбора.
Теги: Донбасс, штраф, родители, школьники
- Родители «керченского стрелка» заплатят штраф в размере 500 рублей
- Психолог нужен многим родителям
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube
- Штраф на ваши деньги: кого накажут за зарплату «в конверте»
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- ГАИ Мариуполя остановила троих "шумахеров" и 25 пьяных
- В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ16:01
- «Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР14:19
- "Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией13:59
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"12:20
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение11:59
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»09:18
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ16:01
- Как Зеленский оказался в "ловушке" из-за "формулы Штайнмайера" - Стефан Сиохан15:40
- В Украине будут штрафовать родителей школьников15:21
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- «Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности14:39
- «Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР14:19
- "Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией13:59
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео