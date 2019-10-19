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Выходные под Новый год-2020: Сколько предусмотрено дней отдыха
Правительство Украины еще в начале этого года предложило четыре выходных дня в Новый год – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 7-р, пишут Донецкие новости.
Распоряжением предусмотрено, что руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:
понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря;
вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.
«Такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств», – говорится в документе.
Напомним также, что в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа – на католическое Рождество.
И уже в новом, 2020 году, кроме четырех выходных, предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января. Таким образом выходные продлятся с 4 по 7 января.
Теги: Донбасс, отдых, Новый год, выходные
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