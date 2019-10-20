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В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох
На Луганск, который уже 5 лет оккупирован гибридной армией России, с помощью беспилотника были сброшены тысячи патриотических листовок. "ЛНРовцам" напомнили, что Луганск - это Украина.
О патриотической акции рассказал украинский Telegram-канал "ДвіЩ", передает Диалог.UA.
На оккупированный Луганск были сброшены тысячи патриотических листовок. Боевикам и сепаратистам "ЛНР" напомнили, что город до сих пор остается украинским, а они являются оккупантами. "ДвіЩ" обнародовал кадры, как с помощью БПЛА сбрасывали на Луганск "подарок" в виде листовок. Их содержание пока неизвестно. "ЛНРовцы" тщательно скрывают информацию о произошедшем, так как "прозевали" украинский дрон - он спокойно летал над городом. Тем не менее, в луганских пабликах поговаривали о необычной активности террористов, у которых случился какой-то "шухер".
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, беспилотник, ЛНР, боевики, листовки
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