- Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика12:11
- Если очень надо: 10 лучших способов вынести мужчине мозг11:48
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
- Большой риск остаться без пенсии: в ПФУ украинцев предупредили о стаже10:31
- Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября09:32
- В Украину придет лютая зима: три месяца морозов и снегопадов - прогноз от Горбаня08:32
- Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ22:33
- В России украинцам хотят присвоить статус "носителей русского языка"20:50
- Всплыло тайное письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера": "нам лгали"20:31
- Выходные под Новый год-2020: Сколько предусмотрено дней отдыха19:29
Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика
В Украине катастрофически сворачивается крупное производство. Инвесторы, один за другим, покидают нашу страну, забирая вложенные деньги и оставляя на улице тысячи безработных. На днях закрылась табачная фабрика в Прилуках. Однако говорят, что это лишь начало цепной реакции.
В Украине скоро неоткуда будет наполнять бюджет. Инвесторы закрывают бюджетообразующие предприятия, проработавшие в нашей стране не один год и дававшие работу тысячам наших сограждан. 11 октября в Прилуках прекратила работу фабрика British American Tobaccо, пишет в своем Фейсбук-аккаунте блогер Павел Бондаренко, соообщает Диалог.UA.
К тому же владельцы табачной фабрики требуют вернуть им из бюджете полмиллиарда гривен за неиспользованные акцизные марки. Однако и это не самое печальное. Остановка предприятия нанесла сокрушительный удар по семьям прилучан. На улице одновременно оказалось около тысячи рабочих. Для небольших Прилук, где табачная фабрика была градообразующим предприятием, это огромная потеря. Бюджет наполнять практически нечем. "Электорат из Прилук может начинать выть "Ктожедумалшотакполучицца". Это лесть самому себе. Ибо не думали. Совсем. А тех, кто предупреждал, посылали далеко и без хлеба. Теперь без хлеба сами. Мазать нечего и не на что",- пишет блогер. Впрочем, фабрика в Прилуках была не единственным в Украине табачным предприятием, есть еще две компании, чьи предприятия работают. Пока. Однако это ненадолго, ибо процесс пошел, уверен Бондаренко. Впрочем, если бы обошлось лишь табачной промышленностью, это было бы мелочью в масштабах нашей большой страны. Однако говорят, что на грани остановки два крупных предприятия в Днепре: Днепровский метзавод и Днепровский меткомбинат. Они, по слухам, работают лишь на треть своей мощности и в любую минуту готовы остановиться совсем. Существенно сократила объем производства также компания "Мотор Сич" в Запорожье. "Друзья подскажут, где еще и какие заводы & фабрики начинают сливать воду, ибо, кажется, процесс пошел. Пятый месяц кряду в Украине падает промышленное производство. Зато долгов наш уряд набрал..." - подытоживает блогер, оставляя читателю невеселую пищу для размышлений.
Теги: Украина, Донбасс, инвестиции, закрытие, безработица, бюджет, предприятие, долги
- У Ющенко нашли только один способ погасить долги по зарплате
- В Украине могут закрыть незаполненные тюрьмы
- Новый губернатор Донецкой области: "Я согласился стать антикризисным менеджером"
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Предприятия с оккупированных районов Донбасса в 2016 заплатили Украине налогов и ЕСВ на 6,3 млрд грн
- УКРАИНЦАМ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ
- В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа11:32
- В ОРДО часть котельных запустят позже: названа причина11:08
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО10:09
- Под Золотым обострение: враг трижды бросался прорвать линию обороны ВСУ артиллерией09:48
- В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ09:10
- Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе08:51
- В ОРЛО разыскивают пропавшего сотрудника мобильного оператора «Лугаком»07:50
- 15 обстрелов и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:30
- В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства22:15
- Блогер Бондаренко: инвесторы в панике покидают Украину, бюджет заполним дыркой от бублика12:11
- Если очень надо: 10 лучших способов вынести мужчине мозг11:48
- В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа11:32
- В ОРДО часть котельных запустят позже: названа причина11:08
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
- Большой риск остаться без пенсии: в ПФУ украинцев предупредили о стаже10:31
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО10:09
- Под Золотым обострение: враг трижды бросался прорвать линию обороны ВСУ артиллерией09:48
- Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября09:32
- В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ09:10
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»