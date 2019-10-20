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Большой риск остаться без пенсии: в ПФУ украинцев предупредили о стаже
Специалисты рассказали о главной проблеме с пенсиями.
Естественно, речь идет о стаже, передает портал Факты.
Многие люди просто не успевают его наработать.
"До 2011 года пенсию мог получить любой гражданин, достигший пенсионного возраста и имеющий 5 лет стажа, то в этом году, для выхода на пенсию нужно 26 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будет увеличиваться на год, пока не достигнет 35 лет", - сообщает начальник Мелитопольского отдела пенсионного фонда Светлана Христова.
Также менялись и требования для частных предпринимателей. Ранее они платили десть процентов от всего налога в размере от пятидесяти до двухсот гривен. Это вроде бы должно было влиять на стаж, но в какой-то момент раскрылись подводные камни - в некоторых случаях за три года такого налогообложения можно было наработать всего лишь год стаж.
Если предприниматель был зарегистрирован до 1998 года, то он автоматически должен получить пенсию . Для тех, кто сделал это позже, стаж идет по факту уплаты в ПФУ хотя бы 1 грн в месяц. Но речь идет лишь об определении права выхода на пенсию, а вот сумма пенсионной выплаты, считается, сколько по факту отчислений предпринимателя в ПФУ.
Для того, чтобы понять какой у вас стаж, можно зарегистрироваться на официальном сайте пенсионного фонда при помощи электронной подписи. Для того, чтобы ее получить, нужно иметь лишь паспорт и идентификационный код.
Теги: Украина, Донбасс, украинцы, пенсионный фонд, стаж, выплаты
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