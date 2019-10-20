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Два боевых корабля США, переданных Украине, срочно плывут в Одессу и готовятся к военным действиям. ВИДЕО
В Черное море вошел американский сухогруз Ocean Freedom. Он везет в Одессу 2 патрульных катера класса Island, которые власти США подарили Украине. В украинский порт он зайдет уже 20 - 21 октября.
О появлении сухогруза США в Черном море написал в Facebook глава проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает Диалог.UA. В Черное море зашел сухогруз Ocean Freedom, который 3 октября отправился с порта американского города Балтимор. 14 октября он прошел Гибралтарский пролив. А уже 20 - 21 октября ожидается прибытие судна в порт украинской Одессы. Ocean Freedom везет ВСУ два 2 патрульных катера класса Island, которые власти США подарили Украине. Они закреплены на верхней палубе корабля. "Вероятней всего, это они. И, вероятней всего, их там встречают - и сви, и друзья, и враги", - написал Клименко.
Стоит отметить, что отправку в Одессу американский катеров Island ранее подтвердил в комментарии "Радио Свобода" начальник штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1-го ранга Андрей Рыженко. С его слов, катера получат названия "Старобельск" и "Славянск". Их включат в состав Военно-морских сил Украины. "История, которая длилась около 5 лет, подходит к завершению", - отметил военный.
Теги: США, Донбасс, Одесса, корабли, военные действия
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