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"Государство в постели": Рада рассматривает законопроект о реестре интима
В комитет Верховной Рады Украины по правам человека поступило письменное предложение о создании государственного (добровольного) реестра лиц, которые начали половую жизнь. Автором инициативы стал адвокат Андрей Хилько. На своей странице в Facebook он сообщил, что целью создания соответствующей базы является "побуждение, поддержка граждан в создании и развитие здоровой семьи, безопасной интимной жизни", пишет from-ua.
"Способ - мобильное приложение предусматривающий добровольную регистрацию "начала отношений", с внесением исключительно ФИО, даты рождения, действующего мобильного контакта. Отражение "пара" активируется когда оба партнера подтверждают смс кодами своей регистрации "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", - объясняет Андрей Хилько.
По мнению автора, создание реестра приведет к страхованию малолетних от нежелательных половых отошений, защитит граждан от "нечистых" половых партнеров, уменьшит колиство случаев педофелии, скорее привлечет к ответственности лиц, совершившие развратные действия.
Адвокат считает, что данная программа предложит гражданам сознательно подходить к началу интимных отношений и созданию семьи. Внесение или предоставление недостоверной информации о своих ФИО с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество УК.
Хилько предлагает таким образом выявлять тех, кто регистрируются с новыми партнерами, образуя новые пары, преследуя цели исключительно сексуального удовлетворения, или тех, кто имеет венерические заболевания и сознательно их передают другим.
Теги: Донбасс, законопроект, Рада, интим, реестр
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