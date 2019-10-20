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Эксперт объяснил, почему новые украинские корабли не остановят Путина
В Украине планируют построить четыре новых корвета, стоимость каждого из которых около 250 миллионов долларов.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
"Суммарно они будут стоить около миллиарда долларов. Это заоблачная сумма. И тогда я начинаю думать, а какие усилия приложит Россия для того, чтобы в случае начала морского конфликта потопить такой корвет? Если мы говорим о том, что количество крылатых ракет, которые может выпустить Россия в первом же залпе, вдвое превышает количество каналов сопровождения наших систем ПВО, то мы приходим к пониманию, что прикрыть наш корвет мы не сможем... Другими словами, этот проект имеет стоимость, но не имеет ценности", - сказал он.
Эксперт уверен, что ставку нужно делать не на корветы, а на ракетные средства, которые могут нанести значительный ущерб российским военным базам. В частности, считает Згурец, деньги нужно вкладывать в ракетный комплекс "Нептун".
"Строительство 4 корветов за один миллиард долларов – это именно линейная логика. Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы", - добавил он.
При этом эксперт признал, что своим потенциалом Украина не сможет сдержать Россию.
"Но война - это самый последний аргумент, когда в Кремле поймут, что у них ничего не получается. Сейчас стратегия России - это подрыв НАТО, Евросоюза и украинской стабильности изнутри. Поэтому угроза высадки российского десанта на украинском побережье Черного моря более гипотетична, чем, например, ухудшение отношения к Украине со стороны европейских стран, угроза снятия санкций с России и другие вызовы, которые формируются на политическом фоне", - подытожил специалист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, НАТО, конфликт, море, корабли, ПВО
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