- Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября09:32
- В Украину придет лютая зима: три месяца морозов и снегопадов - прогноз от Горбаня08:32
- Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ22:33
- В России украинцам хотят присвоить статус "носителей русского языка"20:50
- Всплыло тайное письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера": "нам лгали"20:31
- Выходные под Новый год-2020: Сколько предусмотрено дней отдыха19:29
- «Не смогут никогда смириться»: стало известно о цинизме Зайцевой и Дронова19:08
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Снижение тарифов на горячую воду и тепло: неожиданный прогноз18:07
- Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана17:43
Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября
Меркурий и Венера находятся в Скорпионе, а в середине недели к ним добавится Солнце, что начнет склонять в сторону хандры и депрессивных мыслей. Будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение.
Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему как к временным трудностям, передает from-ua.
Нелишним будет составить список дел и включить туда не только рутинные задачи, но и радости на каждый день.
Женщина-Овен
На этой неделе Овнов может смутить снизившаяся мотивация и медленное развитие событий: Солнце переходит в Скорпиона. Но не стоит торопиться с выводами и действиями: время дается на обдумывание и на то, чтобы принять ответственное и взвешенное решение. Поэтому астрологи советуют сдерживать свои желания и повременить с активностью: подходящее время наступит позднее. А пока лучше всего расслабиться и разобраться со своими целями.
Женщина-Телец
Гороскоп прогнозирует водоворот событий на жизненном пути Тельцов. Осторожность на этой неделе — лучшая стратегия. Особого внимания потребуют карьера и денежные вопросы. Меркурий в Скорпионе, а значит, самое время понять, чего вы хотите добиться. Если женщины-Тельцы за эти семь дней точно определятся с целью и стратегией ее достижения, то планета-покровитель даст начинаниям зеленый свет. Главное — не забывать про бдительность и не отвлекаться на критику окружающих.
Женщина-Близнецы
Астрологи советуют женщинам-Близнецам прислушаться к голосу интуиции: она сейчас будет на пике благодаря поддержке Венеры. При желании можно будет даже читать мысли окружающих. Этим стоит воспользоваться с умом: шестое чувство может не раз выручить. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание снам, предчувствиям, встречам и доверится ощущениям. Только не стоит увлекаться и искать знаки судьбы там, где их нет.
Женщина-Рак
Середина осени — непростое время, особенно когда активность Луны идет на спад. Вполне возможно, что захочется отложить все дела на потом и остаться дома, но не стоит поддаваться осенней хандре. Медленное течение событий, снижение активности и раздражающие мелочи — напоминание о том, что пришло время уделить внимание саморазвитию. На этой неделе женщин-Раков ждет успех в этой сфере и, вероятно, выход на новый рубеж. Поэтому постарайтесь быстрее разобраться с рабочими обязанностями, чтобы освободить время на себя.
Женщина-Лев
Солнце переходит в разрушительный градус Скорпиона, поэтому для Львов у астрологов одна рекомендация: сконцентрироваться на главной цели и четко следовать плану, чтобы достичь желаемого. Сейчас многие Львицы будут склонны к внезапной смене своих решений, но подобная импульсивность может сбить с намеченного пути. А ведь на этой неделе наступает решающее время: ожидается победа в деле, которое давно не дает покоя. Чтобы точно оказаться победительницей, контролируйте свои эмоции и порывы.
Женщина-Дева
Интеллектуальные возможности представительниц Знака Девы будут расти на этой неделе благодаря сильной поддержке Меркурия. А значит, будут все ресурсы для предотвращения проблем и неприятных ситуаций. Разум сейчас начнет диктовать верные решения, главное — прислушаться к нему. Поменьше страхов, стеснений и скепсиса, и тогда планы будут реализованы, а Девы получат то, что выгодно для них, от партнеров и окружающих людей.
Женщина-Весы
Весам может спутать карты Венера в Скорпионе, а точнее, эмоции, которые спровоцирует планета. В то же время женщин этого Знака ждет неделя, требующая сдержанности и хладнокровия. Демонстрация этих качеств обеспечит хороший результат. Правда, в суете и рутине появится риск забыть о собственных потребностях. Астрологи настоятельно советуют предотвратить этот сценарий и уделить время себе. Релаксация на выходных поможет остаться в строю: духовные практики, шопинг, творчество, просмотр комедий — все, что пожелает душа для успокоения и равновесия.
Женщина-Скорпион
Наступает время Скорпионов, и именно сейчас им предстоит пожинать плоды своих трудов и получать подарки. Неделя подходит для проявления целеустремленности и упорства. Солнце, Венера и Меркурий на стороне Скорпионов, поэтому не стоит бояться держать все в своих руках: добиться желаемого результата будет проще, чем обычно. Осталось лишь поверить в себя и сделать первый шаг в неизвестность, а дальше все наладится само собой.
Женщина-Стрелец
Еженедельный гороскоп советует женщинам-Стрельцам не драматизировать. Переход Солнца в Знак Скорпиона указывает, что сейчас им захочется пожалеть себя. Из-за этого будут приниматься неправильные решения, поступки станут нелогичным, а отношения с окружающими испортятся. Астрологи рекомендуют переждать сложный момент и перенести важные дела и судьбоносные решения на более благоприятное время, иначе рог изобилия прольется над кем-то другим.
Женщина-Козерог
Марс в Весах склоняет к последовательности и дипломатии. Если женщины-Козероги будут держать в голове, что необязательно переступать через себя и выходить за рамки, то старания окупятся, а усердие не останется незамеченным. Однако успех порой приходит не с той стороны, с которой его ждут. Поэтому стоит быть внимательнее и следить за подсказками Вселенной, чтобы не упустить возможности, которые придут совершенно неожиданным путем.
Женщина-Водолей
Гороскоп на неделю предлагает не отказываться от помощи, которую могут предоставить Венера и Меркурий. Может быть, пора расширить кругозор, улучшить профессиональные качества или поработать с самооценкой? Экватор осени — самое подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. Астрологи советуют Водолеям остановиться и проанализировать свои желания, а только после этого приступать к воплощению планов, иначе можно навредить самой себе.
Женщина-Рыбы
Венера в Скорпионе подсказывает Рыбам: сейчас разумнее всего плыть по течению. Главное — помнить, что повороты бывают очень резкими и непредсказуемыми. Лучше не бездействовать, а копить силы и работать над энергетикой, почаще фокусируясь на хорошем. Чем больше будут ожидания, тем очевиднее возможность разочароваться. Чтобы обезопасить себя, достаточно избавиться от лишних надежд. Сейчас такая неделя, когда стоит самостоятельно разрушить иллюзии и воздушные замки.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Позвоню позже: как умеют врать разные знаки Зодиака
- Какие знаки зодиака самые глазливые
- Гороскоп на 14 мая: Тельцы столкнуться с недоброжелателями, а Козероги захотят бросить работу
- 6 самых "холодных" знаков зодиака
- Вот почему вы боитесь любви, если верить вашему знаку Зодиака
- Появился подробный женский гороскоп с 7 по 13 октября
- В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ09:10
- Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе08:51
- В ОРЛО разыскивают пропавшего сотрудника мобильного оператора «Лугаком»07:50
- 15 обстрелов и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:30
- В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства22:15
- На Донбассе с начала суток произошло восемь обстрелов: один боец ВСУ получил ранения21:50
- Пушилин торжественно наградил членов НВФ «Отдельный Краматорский комендантский полк». ВИДЕО21:29
- Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"19:52
- В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи17:19
- В Мариуполе горел университет16:34
- Появился детальный женский гороскоп с 21 по 27 октября09:32
- В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ09:10
- Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе08:51
- В Украину придет лютая зима: три месяца морозов и снегопадов - прогноз от Горбаня08:32
- Рыбам надо разнообразить личную жизнь: гороскоп на 20 октября08:11
- В ОРЛО разыскивают пропавшего сотрудника мобильного оператора «Лугаком»07:50
- 15 обстрелов и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:30
- Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ22:33
- В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства22:15
- На Донбассе с начала суток произошло восемь обстрелов: один боец ВСУ получил ранения21:50
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»