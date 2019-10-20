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Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник
20.10.2019 14:32
В понедельник, 21 октября, в Украине будет по-летнему теплая и комфортная погода.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
В начале недели погода в большинстве областей Украины останется без изменений. Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня будет на уровне +17...+24 градуса. Также Диденко прогнозирует туманы.
В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем около +20 градусов за Цельсием.
Дождей не видно и дальше, только 24 октября вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов.
Теги: Донбасс, тепло, лето, прогноз погоды
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