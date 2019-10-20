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Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения

20.10.2019 21:50
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Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения

На сверхурочную площадь, но не более чем 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию за выслугу лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства, и дети с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги, сообщает apostrophe.

Для примера, если размер обязательного платежа за определенную услуг составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее потребило только на 120 гривен, уплате будет подлежать фактический объем потребления, то есть 120 гривен.
Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить такие категории лиц:
– безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять позитивное для заявителя решение;
– безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;
– граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ, который подтверждается документально. Тогда домохозяйство в Украине, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить субсидию на общих условиях.



Теги: Украина, Донбасс, центр занятости, субсидия, социальная помощь, инвалиды
 
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