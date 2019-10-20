В Украину придет лютая зима: три месяца морозов и снегопадов - прогноз от Горбаня

20.10.2019 08:32

Настоящая зима в Украину придет 12 декабря. Столбики термометров будут показывать "минуса", но морозы при этом пока будут не очень сильными. Днем до минус 5, а ночью до минус 12.

Серьезно понижаться температура начнет после католического Рождества. По прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет одной из самых морозных за последние годы.

Так, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что мести будет все три зимних месяца, длительных периодов оттепели Украина не увидит. Погода этой зимой покажет настоящий характер, сообщает Диалог.UA.

По словам Горбаня, январь будет морозным, а февраль даст минус 20 ниже нуля. "Снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается", - прогнозирует народный синоптик. По его словам, холодным будет и ноябрь-2019. А в первой декаде декабря на Украину обрушатся первые снегопады и заморозки. С 12 по 22 ноября прогнозируются морозы, но в конце ноября ожидается потепление вплоть до первых чисел декабря.