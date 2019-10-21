Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона

21.10.2019 11:49

Депутаты из «Слуги народа» предлагают сделать посещение аккредитованного учреждения для сдачи экзамена на получения права управлять транспортным средством необязательным.

Они считают, что в данный момент правила можно освоить и в Интернете, а посещение автошколы для изучения теории – трата времени и денег.

Так, для того, чтоб люди, которые по различным причинам не имеют возможности посещать автошколу предлагают разрешить самостоятельно изучать теоретическую часть экзамена. Затем последует сдача экзамена и обучение вождению на дорогах и улицах общего пользования.

Источник: http://kr24.com.ua