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Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона

21.10.2019 11:49
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Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона

Депутаты из «Слуги народа» предлагают сделать посещение аккредитованного учреждения для сдачи экзамена на получения права управлять транспортным средством необязательным.

Они считают, что в данный момент правила можно освоить и в Интернете, а посещение автошколы для изучения теории – трата времени и денег.

Так, для того, чтоб люди, которые по различным причинам не имеют возможности посещать автошколу предлагают разрешить самостоятельно изучать теоретическую часть экзамена. Затем последует сдача экзамена и обучение вождению на дорогах и улицах общего пользования.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, закон, депутаты, Слуга народа
 
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